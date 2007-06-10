Динамо – чемпіон!

21:00, 10 червня 2007
Спорт
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Підсумки 29 туру Чемпіонату України

ЩацькихУ домашньому матчі передостаннього 29 туру київське Динамо обіграло львівські Карпати з рахунком 3:1, виконавши програму максимум, і достроково завоювало свій 12-ий титул чемпіона України. Після гри футболістам були вручені золоті медалі.

Чемпіонат України з футболу

29 тур

Динамо

(Київ) - Карпати (Львів) 3:1

Голи: Рінкон 27 пен., Гусев 45+2, Шацьких85 - Ковель 1

Чорноморець (Одеса) - Шахтар (Донецьк) 0:0

Металург (Запоріжжя) - ФК Харків 3:1

Голи: Модебадзе 6 пен., Сантрожинських 43, Польовий 81, – Гладкий 36 пен.

Кривбас (Кривий Ріг) - Сталь (Алчевськ) 1:0

Гол: Радченко 31

Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:3

Голи: Самодін 16, Корниленко 41, 55

Металіст (Харків) - Таврія (Сімферополь) 1:0

Гол: Антонов 39

Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава) 0:0

Іллічівець (Маріуполь) – Арсенал (Київ)  4:1

Голи: Красноперов 13, Шкред 20, 22, Бабич 34 – Селезньов 86

 

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