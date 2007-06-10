Динамо – чемпіон!

Підсумки 29 туру Чемпіонату України

У домашньому матчі передостаннього 29 туру київське Динамо обіграло львівські Карпати з рахунком 3:1, виконавши програму максимум, і достроково завоювало свій 12-ий титул чемпіона України. Після гри футболістам були вручені золоті медалі. Чемпіонат України з футболу 29 тур Динамо (Київ) - Карпати (Львів) 3:1 Голи: Рінкон 27 пен., Гусев 45+2, Шацьких85 - Ковель 1 Чорноморець (Одеса) - Шахтар (Донецьк) 0:0 Металург (Запоріжжя) - ФК Харків 3:1 Голи: Модебадзе 6 пен., Сантрожинських 43, Польовий 81, – Гладкий 36 пен. Кривбас (Кривий Ріг) - Сталь (Алчевськ) 1:0 Гол: Радченко 31 Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:3 Голи: Самодін 16, Корниленко 41, 55 Металіст (Харків) - Таврія (Сімферополь) 1:0 Гол: Антонов 39 Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава) 0:0 Іллічівець (Маріуполь) – Арсенал (Київ) 4:1 Голи: Красноперов 13, Шкред 20, 22, Бабич 34 – Селезньов 86

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter