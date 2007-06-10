Динамо – чемпіон!
Підсумки 29 туру Чемпіонату України
У домашньому матчі передостаннього 29 туру київське Динамо обіграло львівські Карпати з рахунком 3:1, виконавши програму максимум, і достроково завоювало свій 12-ий титул чемпіона України. Після гри футболістам були вручені золоті медалі.
Чемпіонат України з футболу 29 тур Динамо
29 тур
Динамо(Київ) - Карпати (Львів) 3:1
Голи: Рінкон 27 пен., Гусев 45+2, Шацьких85 - Ковель 1Чорноморець (Одеса) - Шахтар (Донецьк) 0:0
Металург (Запоріжжя) - ФК Харків 3:1
Голи: Модебадзе 6 пен., Сантрожинських 43, Польовий 81, – Гладкий 36 пен.Кривбас (Кривий Ріг) - Сталь (Алчевськ) 1:0
Гол: Радченко 31Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:3
Голи: Самодін 16, Корниленко 41, 55
Металіст (Харків) - Таврія (Сімферополь) 1:0
Гол: Антонов 39Металург (Донецьк) - Ворскла (Полтава) 0:0
Іллічівець (Маріуполь) – Арсенал (Київ) 4:1
Голи: Красноперов 13, Шкред 20, 22, Бабич 34 – Селезньов 86