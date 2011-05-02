У "спідвейній столиці" України пройде чвертьфінал чемпіонату світу

2 травня у Рівному відбудеться чвертьфінал чемпіонату світу зі спідвею (гонки на мотоциклах по гаревій доріжці мототреку) серед юніорів, у якому дві путівки до півфіналу виборюватимуть збірні команди України, Фінляндії, Словенії та Сполучених Штатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент рівненського спідвейного клубу «Каскад» Сергій ДЕМ’ЯНКОВ.

Було, зокрема, зазначено що востаннє у Рівному, яке вважається спідвейною «столицею» України, перегони такого рангу проходили 20 років тому.

Усі чотири команди, що змагатимуться за перепустки до півфіналу у Рівному, вже підтвердили свою участь у гонці та оприлюднили попередні склади. Честь українського прапора будуть відстоювати червоноградці Олександр ЛАКТАЄВ, Андрій КОБРИН, Володимир ТЕЙГЕЛ, львів`янин Кирило ЦУКАНОВ та рівнянин Станіслав ОГОРОДНІК.

В історії української юнацької збірної - це перші змагання світового рівня. У спідвейному клубі "Каскад", який займається організацією змагань, впевнені, що команда не підведе.

Допомогти українцям вибороти одну з двох путівок у півфінал повинен і домашній трек, який нещодавно отримав ліцензію для проведення гонок рівня чемпіонату світу.

Чвертьфінальна гонка юніорського чемпіонату світу складатиметься із двадцяти п`яти заїздів.