Молодіжна збірна з футболу вирушила на фінал Чемпіонату Європи

Вчора молодіжна збірна команда України з футболу вирушила до Португалії, де на неї очікують останні приготування до старту у фінальній частині Чемпіонату Європи УЄФА U-21.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, 22 гравці протягом дев’яти днів готуватимуться до дебютної зустрічі.

Усі свої матчі збірна проведе у місті Агеда. Планується, що сьогодні пройде перший тренувальний день. За словами тренерського штабу, спарингів під час підготовки не планується.

Склад національної молодіжної збірної команди України:

воротарі: Андрій ПЯТОВ („Ворскла” Полтава), Олександр РИБКА („Динамо” Київ), Євген ШИРЯЄВ („Чорноморець” Одеса);

захисники: Олександр РОМАНЧУК („Арсенал” Київ), Микола ІЩЕНКО („Карпати” Львів), Дмитро НЕВМИВАКА („Металург” Запоріжжя), Олександр ЯЦЕНКО (ФК „Харків”), Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ („Шахтар” Донецьк), Григорій ЯРМАШ („Ворскла” Полтава);

півзахисники: Олександр АЛІЄВ („Металург” Запоріжжя), Адріан ПУКАНИЧ („Іллічівець” Маріуполь), Сергій ПИЛИПЧИК („Спартак” Нальчик, Росія), Євген ЧЕБЕРЯЧКО, Олександр МАКСИМОВ, Андрій ОБЕРЕМКО (ФК „Харків”), Тарас МИХАЛИК, Олександр СИТНИК (обидва - „Динамо” Київ), Олексій ГОДІН („Таврія” Сімферополь) ;

нападаючі: Максим ФЕЩУК („Карпати” Львів), Артем МІЛЕВСЬКИЙ („Динамо” Київ), Руслан ФОМІН („Металіст” Харків), Іван КРИВОШЕЄНКО („Іллічівець” Маріуполь).