Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу пройде в Черкасах

У Черкасах 2-3 квітня пройде Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі черкаського баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи», впродовж двох днів у Палаці спорту «Будівельник» визначатимуть ім’я володаря Кубка України. Спершу пройдуть півфінали, в яких у суботу зустрінуться пари «Черкаські Мавпи» (Черкаси) – «Авантаж-Політехнік» (Харків), «Кремінь» (Кременчук) – «Волиньбаскета» (Луцьк). Матчі за нагороди пройдуть у неділю.

За словами в. о. генерального директора БК «Черкаські Мавпи» Володимира ГРИЩЕНКА, для України загалом проведення фінальної частини Кубка України в такому форматі відбуватиметься вперше. Переможець Фіналу чотирьох отримає право на рівні з клубами Суперліги виступати в Єврокубках наступного року.