Українка стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби
11:43, 01 квітня 2011Спорт
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Збірна вже має чотири медалі
Українка Юлія БЛАГИНЯ стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби у категорії до 51 кілограма.
Чемпіонат Європи з боротьби проходить у німецькому місті Дортмунд, повідомляють “Подробности-ТВ”.
Крім того, у ваговій категорії до 48 кілограмів срібну медаль на чемпіонаті завоювала українка Христині ДАРАНУЦА.
Загалом українська збірна вже має чотири медалі.
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