Українка стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби

Українка Юлія БЛАГИНЯ стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби у категорії до 51 кілограма.

Чемпіонат Європи з боротьби проходить у німецькому місті Дортмунд, повідомляють “Подробности-ТВ”.

Крім того, у ваговій категорії до 48 кілограмів срібну медаль на чемпіонаті завоювала українка Христині ДАРАНУЦА.

Загалом українська збірна вже має чотири медалі.