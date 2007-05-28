Фінал Кубка України: гроза, бійка, 2:1 (фоторепортаж)

Без перебільшення можна сказати, що недільний фінал Кубка України викликав шалений ажіотаж. У Києві висадився серйозний десант вболівальників "Шахтаря", майже 30 тисяч. Кияни підготували гідну відповідь, тож трибуни були заповнені майже вщерть. На матч завітали і перші особи держави: Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною і дітьми, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ, генеральний прокурор Святослав ПІСКУН, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, бізнесмен Ринат АХМЕТОВ та інші.

Враховуючи принциповий характер протистояння динамівців і гірників, можна було сподіватися на видовищний футбол. Але... Очевидно втома і нерви далися взнаки, тож вболівальники часто-густо відволікалися на інші речі - під кінець першого тайму небо над Олімпійським набуло загрозливо фіолетового відтінку, посіявся дощик (який перед матчем уже встиг добряче змочити поле) і стадіон наїжачився парасольками.

Причому кияни виявилися завбачливішими, а "оранжеві" сектори, вочевидь, не чекали такої халепи, тож, бідолашні, змушені були мокнути або ховатися на сходи під навіс. Після перерви дощ тільки посилився, небо спалахувало загрозливими блискавицями, і в цей момент "Динамо" подарувало вболівальникам такий довгоочікуваний гол. Здавалося, стадіон "знавіснів" від радощів. У секторах динамівських фанів це шаленство вилилося у небачену бійку.

То одна, то інша сторона брала гору; фани розосереджувалися, потім знову поверталися на місця і все починалося спочатку. Решта вболівальників геть забула власне про футбол і скандувала "ганьба!" (симпатії, вочевидь, були не на боці правоохоронців). Врешті-решт "Беркут" відійшов за межі секторів і все стало на свої місця (щоправда, як потім з`ясувалося, міліція затримала 22 вболівальники).

Увагу до поля остаточно повернув Гусєв, який на 80 хвилині забив другий м`яч. Потім ще був гол Елано і напруга біля воріт Шовковського наелектризувала публіку більше, ніж гроза. Втім, для динамівців усе закінчилося щасливо. Кияни вдев`яте завоювали почесний трофей, який цього разу отримали з рук Віктора Ющенка. А вже радості вболівальників справді не було меж, та й гроза поступово вщухла, залишивши полегшення від спеки і важкого сезону.

Фото Сергія Светлицького та Михайла Марківа/УНІАН