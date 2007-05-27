Ющенко, Янукович і Мороз разом сходили на фінал Кубка України з футболу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ у неділю відвідали фінальний матч Кубка України між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Динамо" (Київ).

На матчі також були присутні дружина президента Катерина ЮЩЕНКО, генеральний прокурор Святослав ПІСКУН, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, бізнесмен Ринат АХМЕТОВ та інші.

Після закінчення матчу В.ЮЩЕНКО особисто вручав нагороди переможцям Кубка України 2007 команді "Динамо" (Київ), яка виграла 2:1 (Клебер 60, Гусєв, 81 - Елано, 89).