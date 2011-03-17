Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися всі матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

Челсі - Копенгаген 0:0 (Перший матч 2:0)

Реал Мадрид - Ліон 3:0 (1:1)

Шахтар - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

Тоттенхем - Мілан 0:0 (1:0)

Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1)

МЮ - Марсель 2:1 (0:0)

Баварія - Інтер 2:3 (1:0)

Таким чином в наступному жеребкуванні турніру візьмуть участь 3 англійські, 2 іспанські, українська, італійська і німецька команди.

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу відбудеться у п`ятницю, 18 березня в штаб-квартирі УЕФА. Початок о 13.00.

За т.зв. "сліпого" жеребкування немає сіяних команд і немає обмеження на вихід команд з однієї країни одна на одну - всі в рівних умовах.

Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5 і 6 квітня, а відповіді - 12 і 13 квітня.

Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня.

Церемонію жеребкування проведуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно і колишній форвард збірної Англії Гері Лінекер.