Результати матчів 29-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ знову програв

Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги. Ліверпуль - МЮ 3:1 (Кюйт 34, 39, 65 - Ернандес 90+2) Вулверхемптон - Тоттенхем 3:3 (Дойл 19, 40 пен., Флетчер 86 - Дефо 29, 34, Павлюченко 49) Завтра тур завершать Блекпул (32) - Челсі (48) Крім того, 9 березня буде зіграний пропущений матч 19-го туру Евертон - Бірмінгем

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