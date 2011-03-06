Результати матчів 29-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:50, 06 березня 2011Спорт
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МЮ знову програв
Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Ліверпуль - МЮ 3:1 (Кюйт 34, 39, 65 - Ернандес 90+2)
Вулверхемптон - Тоттенхем 3:3 (Дойл 19, 40 пен., Флетчер 86 - Дефо 29, 34, Павлюченко 49)
Завтра тур завершать
Блекпул (32) - Челсі (48)
Крім того, 9 березня буде зіграний пропущений матч 19-го туруЕвертон - Бірмінгем
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