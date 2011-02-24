Бешикташ сподівається на диво

Головний тренер "Бешикташа" Бернд Шустер напередодні матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з київським "Динамо" відзначив, що турецький клуб сподівається на диво. Нагадаємо, що перший поєдинок завершився перемогою українського клубу з рахунком 1:4.

"У футболі трапляються чудеса, і ми їх бачили. Власне, ми приїхали сюди, щоб зробити це диво.

Ми обговорювали в команді, з чим пов`язані нинішні невдачі. Зійшлися на тому, що нам просто не щастить. Але ми постараємося подолати цю смугу невдач.

Я пам`ятаю ті часи, коли працював у "Шахтарі", мені вже доводилося грати з "Динамо". Пам`ятаю, тут була нічия — 1:1. "Шахтар" і "Динамо" — гранди українського футболу, які розігрують чемпіонство. Правда, в ті часи сильнішим було "Динамо", але останнім часом ситуація змінилася. От і все, що я можу сказати із цього приводу".

Чемпионат.ру