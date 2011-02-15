Ціни на квитки на матчі Євро-2012 (по категоріях)

Ціни на квитки на матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2012 року варіюватимуться від 300 до 6000 гривень.

Про це повідомляє Офіційний сайт європейського футболу – UEFA.com.

“УЄФА, федерації футболу України та Польщі, а також місцеві оргкомітети впроваджують прозору квиткову політику, що має на меті встановлення доступних цін на кожний з 31 матчу ЄВРО-2012”, - наголошується у повідомленні.

Як пояснюють в УЄФА, під час формування цін була врахована купівельна спроможність місцевих жителів, тож найдешевші квитки коштуватимуть удвічі менше, ніж квитки на ЄВРО-2008 у Швейцарії та Австрії.

Далі у таблиці наведені ціни на квітки у залежності від стадії турніру та категорії місць на стадіоні.

Матч-відкриття: категорія 1 – 250 євро (2 500 грн.); категорія 2 140 євро (1 400 грн.); категорія 3 45 євро (450 грн.).

Матчі групової стадії: категорія 1 – 120 євро (1 200 грн); категорія 2 – 70 євро (700 грн.); категорія 3 – 30 (300 грн.).

Чвертьфінали: категорія 1 – 150 євро (1 500 грн.); категорія 2 – 80 євро (800 грн.); категорія 3 – 40 євро (400 грн.).

Півфінали: категорія 1 – 270 євро (2 700 грн.); категорія 2 – 150 євро (1 500 грн.); категорія 3 – 45 євро (450 грн.).

Фінал: категорія 1 – 600 євро (6 000 грн.); категорія 2 – 330 євро (3 300 грн.); категорія 3 – 50 євро (500 грн.).

Як вже повідомлялося на початку лютого, жителі України зможуть платити в місцевій валюті за допомогою кредитної карти або банківського переказу всередині країни, натомість заявники з інших держав матимуть змогу платити тільки в євро і лише за допомогою кредитної карти.

У продаж надійдуть три види квитків: індивідуальні квитки на матчі, комплект квитків на один стадіон на всі матчі групового етапу або плей-офф, комплект квитків на всі матчі однієї команди на груповому етапі або всьому турнірі. Детальну інформацію про види квитків можна знайти в розділі "Квитки" на UEFA.com.

Квитки для широкої аудиторії будуть продаватися винятково на сайті UEFA.com і тільки з 1 по 31 березня 2011 року.