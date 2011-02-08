Українці найкраще в світі ловлять рибу на мормишку

Українські спортсмени-рибалки стали чемпіонами світу з лову риби з льоду на мормишку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, з 1 по 7 лютого на Харківщині відбувся чемпіонат світу з лову риби з льоду на мормишку. Змагання проходили за підтримки міністерства та Харківської обласної державної адміністрацій.

Участь в чемпіонаті взяли спортсмени-рибалки з 14 країн світу.

Збірна України вдруге в історії стала чемпіоном світу з лову риби з льоду на мормишку. Друге місце виборола збірна Польщі, яка у другому турі продемонструвала дуже гарну техніку і зуміла обійти збірну Латвії, яка посіла третє місце в загальному заліку. Четверті – спортсмени із Литви. П’яте місце – у Білорусі. Шосте місце посіла збірна команда Росії.