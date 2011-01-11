Павлов залишиться у «Ворсклі» ще на 5 років

Микола Павлов підписав новий 5-річний контракт з полтавською "Ворсклою". Про це повідомляє офіційний сайт клубу з посиланням на генерального директора клубу Дмитра Яворського.

Також нові 5-річні угоди з клубом підписали Євгеній Селін, Володимир Чеснаков, Олександр Матвєєв, Сергій Вовкодав, Роман Безус й Артем Громов.

На три роки контракти підписали Євгеній Ткачук і нападник Олег Бараник.

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