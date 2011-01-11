Павлов залишиться у «Ворсклі» ще на 5 років
11:18, 11 січня 2011Спорт
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Підписано новий контракт
Микола Павлов підписав новий 5-річний контракт з полтавською "Ворсклою". Про це повідомляє офіційний сайт клубу з посиланням на генерального директора клубу Дмитра Яворського.
Також нові 5-річні угоди з клубом підписали Євгеній Селін, Володимир Чеснаков, Олександр Матвєєв, Сергій Вовкодав, Роман Безус й Артем Громов.
На три роки контракти підписали Євгеній Ткачук і нападник Олег Бараник.
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