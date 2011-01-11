Названо кращого футболіста світу

У Цюріху визначився володар "Золотого м`яча" ФІФА – найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світовому футболі, яку з цього року спільно вручають Міжнародна федерація футболу і французьке видання France Football.

Кращим футболістом року визнаний гравець "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Месси.

Крім нього на "Золотий м`яч" претендували два інших гравця "Барселони" і збірної Іспанії – Хаві Ернандес і Андрес Іньєста.

Володар "Золотого м`яча" був визначений голосуванням капітанів і головних тренерів національних збірних, а також представників футбольних ЗМІ з різних країн світу.

Кращим тренером року став Жозе Моуріньо, який виграв у 2010 році з "Інтером" Лігу Чемпіонів, Кубок і чемпіонат Італії, а нині очолює мадридський "Реал".

Приз Ференца Пушкаша за кращий гол року одержав півзахисник збірної Туреччини Хамит Алтинтоп.