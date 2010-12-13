Чісора вимагатиме від Кличка гроші або бій з Віталієм

Британський суперваговик Дерек Чісора, чий бій з чемпіоном WBO і IBF Володимиром Кличком, запланований на 11 грудня, не відбувся, вимагає поєдинку з одним з братів. Дерек готовий битися і з Віталієм, якщо Володимир наступний поєдинок проведе проти Девіда Хея.

- Розчарований? Не те слово! Але я поверну душевну рівновагу, — заявив Чісора в інтерв`ю кореспондентові Boxingscene.com. — Між нами є контракт, за яким він повинен або організувати бій, або ж виплатити мені певну суму, про що я незабаром дізнаюся. У будь-якому випадку я битимуся в лютому. Хочу цього і не здамся. Я дуже сильно роздратований. Але що поробиш? У мене є 30 днів.

- З промоутером ми обговоримо ситуацію, - продовжує Чісора. - Я був би готовий зустрітися з братом Володимира,на якого чекає захист титулу через три місяці. Я цілеспрямована людина, і три бої на рік для мене недостатньо. Дуже хотів би провести четвертий.

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