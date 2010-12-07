Михайличенко: після збірної знайти роботу непросто

Програма "ПроФутбол" розпитала екс-наставника "Динамо", молодіжної і національної збірних України, який вже більше року знаходиться без роботи, про його професійні плани.

- На даний момент у мене конкретної роботи немає, і на цьому ми зупинимося.

- На що Ви б погодилися?

- Звичайно, після збірної знайти роботу непросто. Але я сприймаю це нормально, тому що пік розчарування вже минув, час все згладжує, і, слава Богу, я вже можу нормально дивитися футбол і спілкуватися про нього.

- А що, до цього не могли?

- Так, перший час я не дивився футбол. Мені і чемпіонат світу дався насилу. Грецький салат тепер я теж не люблю :) А якщо серйозно, то перший час було досить важко, але зараз я в активному пошуку, і якщо будуть якісь варіанти, Ви про це дізнаєтеся.

Террикон