Росія готуватиметься до ЧС-2018 за українським сценарієм

Під час підготовки до Чемпіонату світу з футболу 2018 року влада РФ має намір активно залучати ресурси великого бізнесу. Про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на прес-конференції, присвяченій перемозі російської заявки на виборах країни-господині ЧС-2018.

"Ми хочемо залучати бізнес, щоб мінімізувати державні витрати на підготовку до чемпіонату. Я не виключаю, що пан Абрамович може взяти участь в одному з таких проектів", - цитує Путіна The London Weekly .

Росія - не перша країна пострадянського простору, яка розраховує на допомогу олігархів у підготовці до великих міжнародних футбольних турнірів. Україна, яка прийме чемпіонат Європи 2012 року, активно використовує приватно-державне партнерство. Значна частина проектів здійснюється на умовах часткового або повного фінансування олігархами. У багатьох містах багаті бізнесмени узяли на себе відповідальність за підготовку стадіонів, аеропортів, об`єктів готельної сфери і інфраструктури. Велика частина цих олігархів, як і згаданий Путіним пан Абрамович, є власниками футбольних клубів, що виступають в Єврокубках.

Експерти упевнені, що переймаючи український досвід, Росія зможе якісніше провести підготовку ЧС-2012, знизивши не тільки тиск на державну скарбницю, але і рівень ризиків.