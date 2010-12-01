Українські клуби в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

Сьогодні і завтра відбудуться матчі передостаннього, 5-го туру групового турніру Ліги Європи. У трьох із них візьмуть участь українські клуби — «Динамо», «Металіст» і «Карпати», але тільки перші два зберегли шанси на вихід до плей-офф. Киянам для вирішення цього завдання досить набрати два очки в поєдинках, що залишилися, з БАТЕ і «Шерифом», у харків`ян же завдання трохи складніше: займаючи друге місце в групі, «Металіст» усього на два очки випереджає італійську «Сампдорію».

Відповідно букмекери оцінюють шанси «Динамо» і «Металіста» на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Так котирування авторитетної букмекерської контори Unibet на кваліфікацію «Динамо» складає 1,04, що дорівнює 85% ймовірності. У «Металіст» віри у експертів трохи менше: коефіцієнт на вихід харків`ян до плей-офф складає 1,5 (60%).

Динамо Киев от Шурика