Сфотографуватися з талісманами Євро-2012 можна сьогодні у Львові

На вихідні до Львова завітають офіційні Талісмани УЄФА ЄВРО-2012, що були представлені 16 листопада у Варшаві. Впродовж двох днів вони «мандруватимуть» містом, тому у всіх охочих буде можливість побачити їх та зробити фотографію на згадку. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У програмі перебування Талісманів УЄФА ЄВРО-2012, зокрема сьогодні, 20 листопада, відбудеться урочистий вихід талісманів на центральну площу міста - площу Ринок. Львів’яни та гості міста зможуть першими зробити пам’ятні фотографії Талісманів Чемпіонату Європи з футболу-2012. 21 листопада з 12.00, у «МакДональдз» на проспекті Шевченка, 7 у Львові, розпочнеться розважальна програма під час якої всі бажаючі матимуть можливість взяти участь у голосуванні за найкраще ім`я для Талісманів Чемпіонату Європи з футболу 2012.