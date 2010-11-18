Футболіст вибачився за "крадіжку" гола у Роналду

Півзахисник збірної Португалії з футболу Нані вибачився перед партнером по національній команді Кріштіану Роналду за те, що перешкодив тому забити гол. Про це пише Лента.ру з посиланням на Guardian.

У матчі з Іспанією (4:0) Нані, який перебував у положенні "поза грою", добив м`яч у сітку, і арбітр відмінив взяття воріт. Інцидент стався на 37-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0. Роналду в штрафному майданчику іспанців обіграв захисника Херарда Піке і перекинув воротаря Ікера Касільяса. М`яч от-от опустився б за лінією воріт, проте Нані вирішив головою добити м`яч в сітку.

Після гри ряд ЗМІ написали, що незарахований гол Роналду міг стати кращим за історію футболу.

Нані сказав, що добив м`яча, бо не знав, що перебуває в офсайді. "Все сталося так швидко", - зазначив футболіст. Нані розповів, що він вибачився перед Роналду і наголосив, що не повинен був заважати своєму партнерові забити гол.