Швейцарія - Україна: на кого ставлять букмекери

Букмекери знову не вірять у збірну України. До такого висновку можна дійти, проаналізувавши коефіцієнти провідних букмекерських контор на сьогоднішній товариський матч між національними збірними Швейцарії та Україні.

Приміром, William Hill пропонує коефіцієнт на перемогу швейцарців 2.2 проти 3.4 на Україну (ставки на нічию будуть індексуватися на 3.2), що, більше того, демонструє ще і крайню впевненість футбольного співтовариства, що нічия для українців практично так само нереальна в цьому поєдинку, як і перемога.

Найменше вірить у підопічних Юрія Калитвинцева Pinnacle, що індексує ставку на перемогу нашої команди на 3,57.

Будемо сподіватися, що українській збірній вдасться сьогодні розчарувати букмекерів, а вірні вболівальники не тільки порадіють за рідну команду, але й отримають можливість зірвати непоганий куш!

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія - Україна відбудеться сьогодні, 17 листопада, в Женеві. Початок матчу о 21:15. Пряма трансляція на телеканалі "Інтер".

Gazeta.ua