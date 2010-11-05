Мілевський хоче, щоб Лужний і надалі тренував Динамо

У тому, що київське "Динамо" помітно додало після звільнення Газзаєва, головна заслуга належить в.о. головного тренера Олегу Лужному

Про це офіційному сайту клубу сказав автор двох голів у матчі Ліги Європи проти АЗ Артем Мілевський.

"Тепер ми забиваємо, коли з`являються моменти, підвищився відсоток реалізації. Це, напевно, заслуга тренера", - сказав він.

"Змінився тренувальний процес, самі бачите, при першій можливості ми забиваємо", - зазначив форвард.

"Лужний знає команду не перший рік. Думаю, ніхто не буде проти, щоб він залишився, всі підтримають таке рішення", - впевнений Мілевський.

У грі з АЗ Мілевський відзначив гру Хачеріді в захисті і додав, що тепер завдання "Динамо" стає перемога у групі, для чого треба виграти в БАТЕ у гостях.

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