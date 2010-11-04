Результати матчів 4-го туру Ліги Європи (групи A-F)

Закінчився матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи в групі E між Динамо і АЗ Алкмаар

Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Мілевський 47, 61)

У другому матчі цієї групи БАТЕ вдома переміг Шерифа 3:1

Після чотирьох турів БАТЕ має 10 очок, Динамо 7, Алкмаар і Шериф - по 3

Решту матчів групового раунду Динамо проведе 2 грудня проти БАТЕ на виїзді та 15 грудня проти Шерифа в Києві.

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В інших матчах груп A-F зафіксовано результати:

Група A

Ювентус - Зальцбург 0:0

Лех - Манчестер Сіті 3:1

Після чотирьох турів Манчестер і Лех мають по 7 очок, Ювентус 4, Зальцбург 2

Група B Байєр - Аріс 1:0

Русенборг - Атлетіко 1:2

Після чотирьох турів Байєр має 8 очок, Атлетіко 7, Аріс 4, Русенборг 3

Група C Гент - Спортинг 3:1

Левськи - Лілль 2:2

Після чотирьох турів Спортинг має 9 очок, Лілль 5, Левськи і Гент - по 4

Група D

ПАОК - Вільярреал 1:0

Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2

Після чотирьох турів Динамо і ПАОК мають по 7 очок, Вільяреал 6, Брюгге 2

Група F Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3

ЦСКА (Москва) - Палермо 3:1

Після чотирьох турів ЦСКА має 12 очок, Спарта 7, Палермо 3, Лозанна 1

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Команди, що виступають у групах G-L, серед яких Карпати і Металіст, розпочинають матчі у ці хвилини.