Великобританія подала скаргу на Росію до ФІФА

Штаб, що відповідає за подання Англією заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року, подав офіційну скаргу на генерального директора російського заявочного комітету Олексія Сорокіна у зв`язку з його критичними заявами в адресу Британії, передає Reuters.

Скарга пов`язана з коментарями О.Сорокіна щодо високого рівня злочинності та об`ємів споживання алкоголю в Лондоні.

Сам О.Сорокін вважає, що його вислови були спотворені і їх неправильно зрозуміли. "Я можу тільки вибачитися за це непорозуміння. У нас є запис інтерв`ю, і я знаю, що я не порушував ніяких правил".

За словами директора, він використав проблеми Лондона просто як приклад, з подібними проблемами стикаються жителі будь-якого мегаполісу.

Англія, Росія, Іспанія спільно з Португалією і Бельгія спільно з Нідерландами претендують на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Рішення щодо країни - господині чемпіонату буде прийнято на засіданні Міжнародної федерації футболу (FIFA) в Цюріху 2 грудня 2010 р.