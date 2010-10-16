Хуліганська акція сербських фанатів на матчі з Італією була проплачена?

Акція хуліганів, які зірвали 12 жовтня матч відбірного раунду Євро-2012 між збірними Італії і Сербії, була проплачена кримінальними структурами. Про це повідомляє сербська "Політика" у суботу, 16 жовтня.

"Групі з приблизно 60 хуліганів заплатили більше 200 тисяч євро. Гроші пішли на організацію поїздки, закупівлю спорядження і безпосередньо людям за участь в акції", - заявили близькі до розслідування інциденту джерела газети.

На думку слідчих, безпорядки були влаштовані за замовленням двох лідерів кримінальних угрупувань, що ховаються від правосуддя. Їх звинувачують у відмиванні грошей, зв`язках з кокаїновим бізнесом, вбивствами і пограбуваннями.

Незважаючи на фінансові розбіжності, вони обидва зацікавлені в створенні хаосу в країні, вважають у поліції.

Також розглядається версія, згідно з якою за безладами на матчі стоять люди, незадоволені ситуацією у Футбольному союзі Сербії, проте, на думку анонімного джерела, цей варіант менш імовірний.

Відзначимо, що за повідомленням Agence France-Presse, "Політика" займає проурядові позиції. Влада Сербії вважає одним зі своїх пріоритетів боротьбу з організованою злочинністю: це необхідна умова для вступу країни до Євросоюзу.

Матч між командами Італії і Сербії 12 жовтня в Генуї, який через зухвалу поведінку сербських фанатів затримали на півгодини, був зупинений через сім хвилин після початку гри, коли на поле полетіли запалені фаєри. Один з них мало не влучив у сербського воротаря Желько Бркича, який замінював у грі основного голкіпера Володимира Стойковича, якого побили перед матчем ті ж самі хулігани. Крім цього, повідомлялося, що фанати обсвистали сербський гімн, викрикували екстремістські гасла і ламали огорожі. Команді гостей було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Після матчу правоохоронні органи Італії і Сербії затримали в цілому 52 особи.

Лента.ру