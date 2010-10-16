Лужний перевів Бойка у дубль «Динамо»

Воротаря Дениса Бойка перевели у другу команду "Динамо".

Справа у тому, що після виходу на молодіжний Євро-2011 голкіпер відправився гуляти по нічному Києву, відвідавши відразу декілька нічних клубів, пише "Блик".

Рано вранці, повертаючись додому, автомобіль Бойко привернув увагу співробітників ДАІ. Зазначається, що Бойко вів себе настільки хамськи, що співробітникам ДАІ довелося доставити його у відділення міліції.

У "Динамо" на цей інцидент відреагували оперативно. Лужний відразу відправив воротаря у "дубль" "Динамо". Бойко вже встиг відіграти за молодіжну команду проти "Карпат". Очікують його санкції і з боку керівництва клубу, яке у таких випадках карає гравців грошовим штрафом.

Водночас, начальник ЦГЗ ГУ МВС Києва Володимир Поліщук запевнив, що Бойка не затримували.

"Ніякого затримання не було. Можливо, приїжджав наряд, провели профілактичну бесіду, але нічого більше, так як у нас він, як порушник, не проходить. Це означає, що статті немає", - сказав він

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