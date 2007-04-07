Манчестер програв. А як усі решта?

У матчі 32-го туру англійської прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився Портсмутові 2:1. Рахунок відкрив Портсмут (Тейлор 30). МЮ довго наполегливо йшов в атаку, створював девятносто - і стовідсоткові моменти, але воротар Девід Джеймс діставав будь-які м`ячі. Курйозний автогол, записаний на Фердінанда (гравець і воротар МЮ не зрозуміли один одного), і 2:0 за хвилину до кінця зустрічі примусили Портсмут розслабитися. О`ші негайно добив м`яча після командної атаки, і МЮ атакував всі чотири додані хвилини.

Челсі, який сьогодні виграв у Тоттенхема 1:0, скоротив давно усталений шестиочковий розрив від МЮ до трьох очок.

Арсенал на своєму полі пропустив гол від Вест Хема (Замора 45+2). 0:1.

Блекбернові рідне поле не принесло успіху, хоча команда відкрила рахунок. 1:2 на користь Астон Вілли (Маккарті 24 - Бергер 34, Агбонлахор 73).

Міддлсбро тішив болільників голами. 4:1 у домашній грі проти Вотфорда (Відука 5,75, Ботенг 27, Рочембек 79 - Френсіс 23).

Решта три сьогоднішні матчі закінчилися на користь гостей. Ліверпуль виграв на полі Рідинга 1:2 (Гуннарсон 47 - Арбелоа 15, Куйт 86), Ньюкасл - на полі Шеффілда з тим же рахунком (Нейд 74 - Мартінс 17, Тейлор 80), Болтон - на полі Вігана 1:3 (Хескі 32 - Анелька 44, Теймурьян 68, 73).

З урахуванням вчорашніх ігор Евертон - Фулхем 4:1 і Мен Сіті - Чарльтон 0:0 лідерський список після 32 матчів виглядає так: МЮ - 78 очок, Челсі 75, Ліверпуль 60, Арсенал 55 (гра у запасі), Болтон 53, Евертон 50, Тоттенхем 48, Портсмут 46, Рідинг 44, Ньюкасл і Блекберн - по 40.