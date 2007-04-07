”Челсі” виграв принципове дербі
17:59, 07 квітня 2007Спорт
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Шевченко вийшов на заміну
|Рікарду Карвалью. Фото АР
Андрій Шевченко вийшов на поле в другому таймі. На 74 хвилині гри він замінив Саломона Калу. Перемога аристократів дозволила підопічним Жозе Моуріньйо скоротити відставання від "манкуніанців" до трьох очок. Правда сьогодні ж у "Манчестер Юнайтед" буде реальний шанс відновити шестиочкову перевагу - йому протистоятиме «Портсмут».
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