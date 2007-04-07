”Челсі” виграв принципове дербі

Сьогодні проходять матчі 32 туру англійської Прем`єр-ліги. “Челсі” в принциповому лондонському дербі здобув перемогу над "Тоттенхемом" з рахунком 1:0. Єдиний м`яч у матчі на 52 хвилині забив Рікарду Карвалью.

Андрій Шевченко вийшов на поле в другому таймі. На 74 хвилині гри він замінив Саломона Калу. Перемога аристократів дозволила підопічним Жозе Моуріньйо скоротити відставання від "манкуніанців" до трьох очок. Правда сьогодні ж у "Манчестер Юнайтед" буде реальний шанс відновити шестиочкову перевагу - йому протистоятиме «Портсмут».