«Реал» планує влітку купити Руні

Мадридський "Реал" майбутнього літа планує поборотися за форварда "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Уейна Руні, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на The People.

Руні, який потерпає останнім часом через нападки журналістів, які не втомлюються звинувачувати гравця в сексуальних походеньках, ймовірно, прийме пропозицію "Королівського клубу", готового викласти за футболіста збірної Англії 65 мільйонів фунтів.

Варто відзначити, що у разі здійснення операції Руні стане не першим зоряним футболістом, що перейшов з "МЮ" в "Реал". До цього в різні роки з Туманного Альбіону в столицю Іспанії перебралися Девід Бекхем, Руд ван Ністелрой, Габріель Хайнце і Кріштіану Роналду.

Руні виступає за "Манчестер Юнайтед" з 2004 року. За "червоних дияволів" бомбардир зіграв 191 матч і забив 92 м`ячі. У збірній Англії форвард грає з 2003 року, зіграв 67 матчів і забив 26 голів.