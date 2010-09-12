Пілот «Феррарі» Алонсо отримав перемогу на Гран-прі Італії

Пілот "Феррарі" Фернандо АЛОНСО здобув перемогу на Гран-прі Італії, а Марк ВЕББЕР з "Ред Булл" знову став лідером чемпіонату "Формули-1".

Як передає РІА Новости, другим фінішував Дженсон БАТТОН ("Макларен"), третє місце посів Феліпе МАСА ("Феррарі"). Колишній лідер загального заліку Люіс ХЕМІЛТОН ("Макларен") зійшов на 1-му колі через поломку підвіски.

Також до першої десятки за підсумками італійського Гран-прі увійшли: 4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ ("Ред Булл"), 5. Ніко РОСБЕРГ ("Мерседес"), 6. Марк ВЕББЕР ("Ред Булл"), 7. Ніко ХЮЛЬКЕНБЕРГ ("Вільямс"), 8. Роберт КУБІЦА ("Рено"), 9. Міхаель ШУМАХЕР ("Мерседес"), 10. Рубенс БАРРІКЕЛЛО ("Вільямс").

Ф.АЛОНСО приніс "Феррарі" першу з 2006 року перемогу на домашній трасі в Монці.