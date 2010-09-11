Результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу
21:12, 11 вересня 2010Спорт
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Арсенал виграв у Криму, Динамо - в Києві
Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія - Арсенал 0:1 (Мазілу 58)
Металург Д - Кривбас 2:2 (Клейтон 7, Мгуні 74 - Хомченковський 3, Максимов 79)
Динамо - Металург 2:0 (Нінкович 45+1, Мілевський 52 пен.).
Динамо з 20 очками наблизилося до Шахтаря (22) і перебуває на безпечній відстані від Дніпра (16). Дніпро та команди, що займали 4-6 місця після 8-го туру, грають завтра.
Нагадаємо, що вчора зігралиОболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51)
Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)
... а завтра тур завершать
Ворскла (14) - Дніпро (16)
Іллічівець (7) - Карпати (14)
Металіст (13) - Зоря (9)
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