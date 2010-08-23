Суркіс підвищив динамівцям розмір преміальних

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс істотно підвищив розмір преміальних, які отримає команда за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів. Первинна сума винагороди складала 1,5 мільйона євро, тепер вона дорівнює 2,5 мільйона євро.

Аналогічні преміальні президент обіцяв киянам за перемогу в Кубку УЄФА-2008/2009, повідомляє Sports.ru.

Відзначимо, що в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» грає з «Аяксом». Матч у Києві закінчився з рахунком 1:1.