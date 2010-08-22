Ньюкасл повторив суперрахунок Арсенала і Челсі, а МЮ випустив перемогу
20:19, 22 серпня 2010Спорт
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Іде 2-й тур англійської Прем`єр-ліги
Закінчилися сьогоднішні матчі 2-го туру англійської Прем`єр-ліги
Ньюкасл - Астон Вілла 6:0
Фулхем - МЮ 2:2
Нагадаємо, що вчора зіграли
Арсенал - Блекпул 6:0
Бірмінгем - Блекберн 2:1
Евертон - Вулверхемптон 1:1
Сток Сіті - Тоттенхем 1:2
Вест Бромвич - Сандерленд 1:0
Вест Хем - Болтон 1:3
Віган - Челсі 0:6
Після двох турів Челсі - лідер і єдина команда, що не втратила очок, 6 учасників першості мають по 4 очки і п`ять - по три.
Завтра тур завершать:
Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)
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