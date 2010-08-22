Ньюкасл повторив суперрахунок Арсенала і Челсі, а МЮ випустив перемогу

Закінчилися сьогоднішні матчі 2-го туру англійської Прем`єр-ліги

Ньюкасл - Астон Вілла 6:0

Фулхем - МЮ 2:2

Нагадаємо, що вчора зіграли

Арсенал - Блекпул 6:0

Бірмінгем - Блекберн 2:1

Евертон - Вулверхемптон 1:1

Сток Сіті - Тоттенхем 1:2

Вест Бромвич - Сандерленд 1:0

Вест Хем - Болтон 1:3

Віган - Челсі 0:6

Після двох турів Челсі - лідер і єдина команда, що не втратила очок, 6 учасників першості мають по 4 очки і п`ять - по три.

Завтра тур завершать:

Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)