«Динамо» в Бельгії: чи буде перша перемога?

Сьогодні в бельгійському містечку Гент на стадіоні «Жюль Оттен» відбудеться матч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Гент» - «Динамо» (Київ)

Нагадаємо, що перша гра завершилася перемогою киян з рахунком 3:0. Голи забивали Ярмоленко, Шевченко і Зозуля.

Головний тренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв узяв на сьогоднішній поєдинок 22 гравці. Через травми в Києві залишилися воротарі Олександр Шовковський і Станіслав Богуш, півзахисники Мілош Нінкович, Факундо Бертольо і Тіберіу Гіоане, а також захисник Євген Хачеріді.

Як відзначає офіційний сайт київського «Динамо»,лише двічі до сьогоднішнього дня єврокубкова доля зводила «Динамо» з бельгійськими командами. У кожному з випадків це був найтитулованіший клуб країни – «Андерлехт». В обох поєдинках у Бельгії «Динамо» поступалося з однаковим рахунком 2:4. Тепер уболівальники чекають від команди Валерія Газзаєва не тільки виходу в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, але й першої в історії перемоги на бельгійській землі

Пряму трансляцію матчу Ліги чемпіонів «Гент» - «Динамо» дивіться сьогодні о 21.30 на телеканалі ICTV.