Результати матчів Ліги Європи

22 липня зіграні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги Європи.

Спортинг Фінгал - Марітіму 2:3 (Перший матч - 2:3)

Бней-Єгуда - Шемрок Роверс 0:1 (1:1)

Карпати - КР Рейк`явік 3:2 (3:0)

Баник - ВІТ-Джорджія 0:0 (6:0)

Дьор - Атирау 2:0 (2:0)

Міка - Работнічки 0:0 (0:1)

АПОЕЛ - Таурас 3:1 (3:0)

Рух Хожув - Валлетта 0:0 (1:1)

Торпедо Жодіно - ОФК 0:1 (2:2)

Тетекс - Вентспілс 3:1 (0:0)

Будучност - Баку 1:2 (1:2)

Дукла Баньська-Бистриця - Зестафоні 1:0 (0:3)

Бангор Сіті - Хонка 2:1 (1:1)

Калєв Силламяе - Динамо Мінськ 0:5 (1:5)

Іскра-Сталь - Ельфсборг 0:1 (1:2)

Рандерс - Горіца 1:1 (3:0)

Динамо Бухарест - Олімпія Бєльци 5:1 (2:0)

Сан-Хуліа - МЮПА 0:1 (0:3)

Широкі Брієг - Аустрія Відень 0:1 (2:2)

Дніпро Могильов - Стабек 1:1 (2:2)

Єлгава - Мольде 2:1 (0:1)

Динамо Тбілісі - Гефле 2:1 (2:1)

Шибеник - Анортосіс 0:3 (2:0)

Борац Баня-Лука - Лозанна-Спорт 1:1 (0:1)

Дачія - Кальмар 0:2 (0:0)

Спартак Златибор-Вода - Діфферданж 2:0 (3:3)

Дандолк - Левські 0:2 (0:6)

ТПС - Серкль 1:2 (1:0)

Вісла Краков - Шяуляй 5:0 (2:0)

Тре Пенне - Зріньські 2:9 (1:4)

Вікингур - Бешикташ 0:4 (0:3)

Могрен - Маккабі Тель-Авів 2:1 (0:2)

Тірана - Утрехт 1:1 (0:4)

Вадуц - Брондбю 0:0 (0:3)

Рапід Відень - Судува 4:2 (2:0)

Марібор - Відеотон 2:0 (1:1)

Олімпіакос - Беса 6:1 (5:0)

Карабах - Портадаун 1:1 (2:1)

Цибалія - Кліфтонвілл 0:0 (0:1)

Брейдаблік - Мазервелл 0:1 (0:1)

Матчі третього відбірного раунду пройдуть 29 липня. До 40 переможців другого раунду приєднуються 30 команд: володарі Кубків країн, що займають у рейтингу УЕФА 16-28 місце, і клуби, які зайняли 2-6 місця в країнах з 1 по 18 місце в тому ж рейтингу.

"Карпати" цього дня зіграють з грузинською командою Зестафоні, "Дніпро" - з командою Спартак (Златибор-Вода, Сербія).