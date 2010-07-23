Результати матчів Ліги Європи
Третій раунд - 29 липня
22 липня зіграні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги Європи.
Спортинг Фінгал - Марітіму 2:3 (Перший матч - 2:3)
Бней-Єгуда - Шемрок Роверс 0:1 (1:1)
Карпати - КР Рейк`явік 3:2 (3:0)
Баник - ВІТ-Джорджія 0:0 (6:0)
Дьор - Атирау 2:0 (2:0)
Міка - Работнічки 0:0 (0:1)
АПОЕЛ - Таурас 3:1 (3:0)
Рух Хожув - Валлетта 0:0 (1:1)
Торпедо Жодіно - ОФК 0:1 (2:2)
Тетекс - Вентспілс 3:1 (0:0)
Будучност - Баку 1:2 (1:2)
Дукла Баньська-Бистриця - Зестафоні 1:0 (0:3)
Бангор Сіті - Хонка 2:1 (1:1)
Калєв Силламяе - Динамо Мінськ 0:5 (1:5)
Іскра-Сталь - Ельфсборг 0:1 (1:2)
Рандерс - Горіца 1:1 (3:0)
Динамо Бухарест - Олімпія Бєльци 5:1 (2:0)
Сан-Хуліа - МЮПА 0:1 (0:3)
Широкі Брієг - Аустрія Відень 0:1 (2:2)
Дніпро Могильов - Стабек 1:1 (2:2)
Єлгава - Мольде 2:1 (0:1)
Динамо Тбілісі - Гефле 2:1 (2:1)
Шибеник - Анортосіс 0:3 (2:0)
Борац Баня-Лука - Лозанна-Спорт 1:1 (0:1)
Дачія - Кальмар 0:2 (0:0)
Спартак Златибор-Вода - Діфферданж 2:0 (3:3)
Дандолк - Левські 0:2 (0:6)
ТПС - Серкль 1:2 (1:0)
Вісла Краков - Шяуляй 5:0 (2:0)
Тре Пенне - Зріньські 2:9 (1:4)
Вікингур - Бешикташ 0:4 (0:3)
Могрен - Маккабі Тель-Авів 2:1 (0:2)
Тірана - Утрехт 1:1 (0:4)
Вадуц - Брондбю 0:0 (0:3)
Рапід Відень - Судува 4:2 (2:0)
Марібор - Відеотон 2:0 (1:1)
Олімпіакос - Беса 6:1 (5:0)
Карабах - Портадаун 1:1 (2:1)
Цибалія - Кліфтонвілл 0:0 (0:1)
Брейдаблік - Мазервелл 0:1 (0:1)
Матчі третього відбірного раунду пройдуть 29 липня. До 40 переможців другого раунду приєднуються 30 команд: володарі Кубків країн, що займають у рейтингу УЕФА 16-28 місце, і клуби, які зайняли 2-6 місця в країнах з 1 по 18 місце в тому ж рейтингу.
"Карпати" цього дня зіграють з грузинською командою Зестафоні, "Дніпро" - з командою Спартак (Златибор-Вода, Сербія).