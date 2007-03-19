Результати 19 туру Чемпіонату України з футболу

18:57, 19 березня 2007
Спорт
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Шахтар здобув перемогу

Шацьких
Матчем у Донецьку завершився 19 тур Чемпіонату України з футболу. “Шахтар” здобув перемогу над донецьким  “Металургом” з рахунком  2:1. В турнірній таблиці лідерство зберігає київське «Динамо» з 49 очками, другим йде донецький "Шахтар" - 47 очок, на третьому рядку дніпропетровське  "Дніпро": у нього 31 очко.

Чемпіонат України з футболу

19 тур

"Динамо" (Київ)  -  "Зоря" (Луганськ)  4 : 0 

"Дніпро" (Дніпропетровськ)  -  "Таврія" (Сімферополь)  2 : 0 

"Чорноморець" (Одеса)  -  "Кривбас" (Кривий Ріг)  2 : 3 

"Сталь" (Алчевськ)  -  "Ворскла" (Полтава)  0 : 1 

"Металург" (Запоріжжя)  -  "Арсенал" (Київ)  2 : 1 

ФК Харків  -  "Іллічівець" (Маріуполь)  2 : 0 

"Шахтар" (Донецьк)  -  "Металург" (Донецьк) 2:1

Матч "Карпати"(Львів)  -  "Металіст"(Харків)  не відбувся.

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