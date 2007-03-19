Результати 19 туру Чемпіонату України з футболу

Матчем у Донецьку завершився 19 тур Чемпіонату України з футболу. “Шахтар” здобув перемогу над донецьким “Металургом” з рахунком 2:1. В турнірній таблиці лідерство зберігає київське «Динамо» з 49 очками, другим йде донецький "Шахтар" - 47 очок, на третьому рядку дніпропетровське "Дніпро": у нього 31 очко.

Чемпіонат України з футболу 19 тур "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ) 4 : 0

"Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Таврія" (Сімферополь) 2 : 0

"Чорноморець" (Одеса) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 2 : 3

"Сталь" (Алчевськ) - "Ворскла" (Полтава) 0 : 1

"Металург" (Запоріжжя) - "Арсенал" (Київ) 2 : 1

ФК Харків - "Іллічівець" (Маріуполь) 2 : 0

"Шахтар" (Донецьк) - "Металург" (Донецьк) 2:1

Матч "Карпати"(Львів) - "Металіст"(Харків) не відбувся.