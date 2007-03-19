Результати 19 туру Чемпіонату України з футболу
18:57, 19 березня 2007Спорт
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Шахтар здобув перемогу
|Максим Шацьких
Чемпіонат України з футболу 19 тур
19 тур"Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ) 4 : 0
"Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Таврія" (Сімферополь) 2 : 0
"Чорноморець" (Одеса) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 2 : 3
"Сталь" (Алчевськ) - "Ворскла" (Полтава) 0 : 1
"Металург" (Запоріжжя) - "Арсенал" (Київ) 2 : 1
ФК Харків - "Іллічівець" (Маріуполь) 2 : 0
"Шахтар" (Донецьк) - "Металург" (Донецьк) 2:1
Матч "Карпати"(Львів) - "Металіст"(Харків) не відбувся.
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