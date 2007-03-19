Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В неділю пройшли чергові матчі в європейських чемпіонатах. В Іспанії "Севілья" виграла на своєму полі у "Сельти" - 2:0 і зрівнялася за очками (по 53) з лідером - "Барселоною". З таким же рахунком "Реал" в Мадриді узяв гору над "Хімнастиком", вийшовши на третє місце з 48 очками. Замикає квартет сильних "Валенсія", що має на одне очко менше.

Головні претенденти на перемогу в англійській прем`єр-лізі здобули домашні перемоги з великими рахунками. "Манчестер Юнайтед" переміг "Болтон" - 4:1 і набрав 75 очок, на 6 очок позаду "Челсі", що виграв у "Шеффілд Юнайтед", - 3:0. На третьому рядку з 55-а очками залишився "Арсенал", не дивлячись на поразку від "Евертона" - 0:1. На очко менше у Ліверпуля", в матчі якого з "Астон Віллою" голів забито не було - 0:0

На рахунку “Інтера", який очолює італійську серію "А" стало 24 перемоги в 28 матчах після того, як цей міланський клуб завдав поразки "Асколі" на його полі – 2:1. Відставання "Роми", що зіграла внічию у Флоренції з місцевою "Фйорентиною", - 0:0, від лідера досягло 18 очок. На третє місце знов вийшов "Лаціо", який набрав 49 очок після перемоги над "Емполі", - 3:1. В активі "Палермо" - 47 очок.

Перервав безвиграшну серію з 4 матчів лідер бундесліги Німеччини "Шальке-04", який здобув на своєму полі перемогу над "Штуттгартом", - 1:0 і має тепер 53 очки. Другим з 50-у очками йде "Вердер", що завдав поразки "Майнцу", - 2:0. У "Штуттгарта", який займає третю сходинку, залишилося 46 очок. Замикає квартет сильних з 44-мя очками "Баварія", яка зазнала поразки у Франкфурті від "Айнтрахта" - 0:1.

На шляху до шостого поспіль чемпіонському титулу у Франції "Ліон", який розгромив в гостях "Нансі", - 3:0. "Ланс" поступився "Осеру" - 0:1 і відстає на 16 очок, а ще на 5 очок менше в активі "Бордо", який зіграв внічию з "Седаном", - 1:1.

Пітерський "Зеніт" здобув першу перемогу в чемпіонаті Росії з футболу. У другому турі команда з Санкт-Петербурга обіграла в гостях "Ростов" з рахунком 3:2. Один забитий м`яч на рахунку Анатолія Тимощука, який недавно перейшов у пітерський клуб за 20$ мільйонів.

За матеріалами Радіо "Свобода"