Воротар англійців сподівається пережити помилку в матчі з американцями

Воротар збірної Англії Роберт Грін вважає, що помилка в матчі проти команди США на чемпіонаті світу з футболу в ПАР не повинна вибити його з колії, повідомляє Рейтер.

У суботу в стартовій зустрічі родоначальників футболу на мундіалі Грін не зумів зафіксувати м`яч після не найскладнішого удару у виконанні Клінта Демпсы, який приніс американцям нічию, - 1:1.

"Я бачив політ м`яча, думав, що вже взяв його, але в результаті пропустив. Я розумію, що це моя помилка, і ніхто інший не винен, але що я можу зробити? Якби я був молодшим, то це дійсно могло зламати мене, але все, що можна зробити в такій ситуації - витягнути м`яч ыз сітки і продовжити матч. Потрібно зберігати впевненість у собі і йти вперед. Це була моя помилка, я повинен тепер жити з нею", - сказав 30-річний вартовий воріт "Вест Хема".

Його одноклубник, захисник збірної США Джонатан Спектор, підтримав Гріна після невдачі.

"У мене змішані почуття, - зізнався Спектор. - Звичайно, я дуже зрадів, коли ми зрівняли рахунок, але я дуже засмучений за нього персонально. Він мій друг і фантастичний голкіпер, і саме тому він виступає за збірну Англії. У нього не було великої кількості подібних помилок, тому я дуже за нього переживаю".

Наступний матч на турнірі англійці проведуть проти збірної Алжиру, а американці зіграють зі словенцями. Обидві зустрічі відбудуться 18 червня

РІА “Новости”