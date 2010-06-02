Колесніков прибув на «судний день» у Женеву

Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ прибув до штаб-квартири УЄФА у Женеві (Швейцарія), де сьогодні проходить засідання Наглядової ради УЄФА з питань Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, зазначивши, що попереднє засідання Ради проходило в штаб-квартирі УЄФА в квітні цього року.

Коментуючи виконану урядом роботу щодо підготовки до Євро-2012, Б.КОЛЕСНІКОВ заявив: «Минуло 52 дні, я думаю, нам є що показати. Ми досягли значного прогресу і по донецькому аеропорту, і по львівському і київському аеропортах. Я можу сказати, що те, що можна було зробити - не на комп`ютері намалювати, а саме зробити за 52 дні, - Президент і уряд зробили. А також всі люди, що беруть участь у проектах, тобто це практично всі підрядники».

Віце-прем’єр зазначив, що на об’єктах проводяться будівельні роботи, і країна наздоганяє графік день за днем. «Я не скажу, що проблем немає. Вони є, але вони всі в зоні вирішення, вони такі, що мають вирішення. Думаю, за 50 днів важко щось змінити. Упевнений, що це буде два найспекотніших літа для України, для будівельників України, для всіх, хто бере участь в проектах. Я реально розраховую, що значні зміни будуть помітні вже в серпні-вересні. Особливо це помітно щодо Києва, Львова, а також донецького аеропорту», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також нагадав, що особисто обіцяв президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, що Україна завершить нульовий цикл в Донецьку до наступної зустрічі: «Ми його закінчили. Свої обіцянки ми підтверджуємо реальними діями».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Наглядова рада УЄФА оцінить динаміку підготовки та зрушення в реалізації всіх інфраструктурних об’єктів України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.