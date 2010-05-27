Кличко отримає німецький Хрест «За заслуги»

Нагород у житті Віталія Кличка вже більш ніж достатньо. Однак ця буде особливо почесною: український боксер і політик отримає німецький Хрест «За заслуги». Це найвища державна нагорода Німеччини.

Церемонія вручення ордена відбудеться третього червня у німецькому посольстві у Києві. «Запрошені близько трьохсот гостей», - повідомив інформаційній агенції SID менеджер Кличка Бернд Бенте.Як повідомляється, посол Німеччини Ганс-Юрґен Гаймзьот вручить Віталію орден з обґрунтуванням «за значні заслуги у розвитку українсько-німецьких відносин». Німецьке видання „Bunte“ цитує офіційне обґрунтування, де згадується «допомога знедоленим дітям та підліткам», а Віталія Кличка називають «взірцем для молоді».

Урочистостям у Києві передуватиме серйозне спортивне випробування: у суботу Віталій Кличко вийде на ринг у Ґельзенкірхені, де захищатиме чемпіонський титул за версією WBC. У цьому двобої українцю протистоятиме чемпіон Європи поляк Альберт Сосновський

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