Розпочався відкритий Кубок України з дзюдо
14:28, 22 травня 2010Спорт
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До Сум приїхали 380 спортсменів
У Сумах відкрились змагання відкритого Кубку України з дзюдо.
Як передає кореспондент УНІАН, участь у змаганях беруть 380 спортсменів з усіх регіонів України, а також з Росії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, серед яких – призери чемпіонатів світу та Європи.
Вітаючи спортсменів, голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ зазначив, що змагання з дзюдо стали традиційними на Сумщині та набувають все більшого поширення серед сумчан та гостей регіону.
Змагання триватимуть до 23 травня.
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