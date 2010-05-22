Розпочався відкритий Кубок України з дзюдо

У Сумах відкрились змагання відкритого Кубку України з дзюдо.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у змаганях беруть 380 спортсменів з усіх регіонів України, а також з Росії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, серед яких – призери чемпіонатів світу та Європи.

Вітаючи спортсменів, голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ зазначив, що змагання з дзюдо стали традиційними на Сумщині та набувають все більшого поширення серед сумчан та гостей регіону.

Змагання триватимуть до 23 травня.