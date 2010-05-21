Маркевич хоче, щоб було два чоловіки на місце

Головний тренер збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ переконаний, що в збірній команді повинно бути не менше двох претендентів на місце в основному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це тренер сказав журналістам, коментуючи принципи формування складу збірної.

«Хочемо, щоб по два чоловіки на місце було в нас, і ми до того йдемо», - сказав М.МАРКЕВИЧ перед підготовчим матчем збірної з охтирським «Нафтовиком» на тренувальній базі футбольного клубу «Металіст» у селищі Високий під Харковом.

М.МАРКЕВИЧ зазначив, що на тренувальний збір поки що прибуло 18 футболістів. Захисник Анатолій ТИМОЩУК, за словами тренера, «приїде після ліги чемпіонів».

М.МАРКЕВИЧ підкреслив, що футболісти перебувають в хорошій формі і тренуються «з натхненням».

«Приємно з ними грати тому, що вони стараються все виконувати», - зауважив М.МАРКЕВИЧ.

Говорячи про капітана збірної в матчі з Литвою, який відбудеться в Харкові 25 травня, М.МАРКЕВИЧ наголосив, що «ШЕВЧЕНКО буде капітаном».