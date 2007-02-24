Зідан уперше грав у футбол після достознаного вилучення за удар Матерацці

Знаменитий французький футболіст Зінедін Зідан, який після закінчення Чемпіонату світу - 2006 оголосив про закінчення спортивної кар`єри, вперше з моменту закінчення фіналу світової першості вийшов на поле.

У Тайланді він провів добродійний матч, збори від якого пішли до фонду допомоги постраждалим від СНІДу в Південно-Східній Азії, передає AFP. За грою в Чан Має (найбільшому місті на півночі країни), в якому брали також участь футболісти національних збірних Тайланду, Сингапуру, Малайзії та Індонезії, спостерігали приблизно десять тисяч болільників.

Перед початком матчу Зідан привітав шанувальників футболу тайською мовою. До початку гри 34-річний спортсмен протягом кількох годин роздавав автографи. Під час матчу француз зіграв по 20 хвилин за кожну з команд, а після матчу сказав, що буде дуже радий, якщо його участь в цій грі допоможе хворим людям.

Лента.ру