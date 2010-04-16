Поразка «Арсеналу» коштувала посади Грозному

Поразка "Арсеналу" у матчі з "Таврією" коштувала посади головному тренеру канонірів В`ячеславу Грозному.

16 квітня вранці відбулася зустріч президента футбольного клубу "Арсенал" з головним тренером команди В`ячеславом Грозним, повідомляє сайт "канонірів".

"У зв`язку з тим, що повну відповідальність за результат матчу і за гру команди несе головний тренер, я попросив президента "Арсеналу" про відставку. Я здивований вчорашньою грою команди, вона не повинна була так грати. Але в будь-якому випадку відповідальність на мені", - каже Грозний.

Ситуацію прокоментував і президент клубу Вадим Рабинович.

"Прохання Грозного про відставку задоволене. Я вважаю, що провина за поразку в матчі з "Таврією" лежить на всіх - починаючи від президента, закінчуючи технічними працівниками клубу. Хочу сказати вам чесно - я ще повинен це пережити. Але зміни в команді будуть. Треба йти далі. Будемо шукати свою гру. Повірте мені, "Арсенал" ще буде перемагати", - каже Рабинович.

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