Динамо перемагає Оболонь, Дніпро - Металурга
20:54, 14 квітня 2010Спорт
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Результати 25-го туру ЧУ з футболу
Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу
Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83)
Дніпро - Металург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3)
Тепер у Динамо 62 очки, у Дніпра - 46. У Металурга З і Оболоні залишилося порівну - по 29.
Завтра тур завершать (у дужках набрані очки):
Арсенал (30) - Таврія (37)
Зоря (20) - Кривбас (15)
Закарпаття (18) - Чорноморець (21)
Металург Д (35) - Ворскла (25)
Металіст (46) - Іллічівець (22)
Карпати (42) - Шахтар (59)
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