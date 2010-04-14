Динамо перемагає Оболонь, Дніпро - Металурга

20:54, 14 квітня 2010
Спорт
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Результати 25-го туру ЧУ з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу

Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83)

Дніпро - Металург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3)

Тепер у Динамо 62 очки, у Дніпра - 46. У Металурга З і Оболоні залишилося порівну - по 29.

Завтра тур завершать (у дужках набрані очки):

Арсенал (30) - Таврія (37)

Зоря (20) - Кривбас (15)

Закарпаття (18) - Чорноморець (21)

Металург Д (35) - Ворскла (25)

Металіст (46) - Іллічівець (22)

Карпати (42) - Шахтар (59)

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