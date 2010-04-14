Динамо перемагає Оболонь, Дніпро - Металурга

Результати 25-го туру ЧУ з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83) Дніпро - Металург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3) Тепер у Динамо 62 очки, у Дніпра - 46. У Металурга З і Оболоні залишилося порівну - по 29. Завтра тур завершать (у дужках набрані очки): Арсенал (30) - Таврія (37) Зоря (20) - Кривбас (15) Закарпаття (18) - Чорноморець (21) Металург Д (35) - Ворскла (25) Металіст (46) - Іллічівець (22) Карпати (42) - Шахтар (59)

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