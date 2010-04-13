Алієв не проти отримати російський паспорт, але...

Півзахисник московського "Локомотива" та збірної України Олександр Алієв у коментарі "Чемпіон" заявив, що він не має жодного іншого паспорта окрім українського.

"Я громадянин України і хочу виступати тільки за збірну України. У мене на руках є лише паспорт громадянина України та наш закордонний. Більше паспортів у мене немає.

Я не знаю, кому були потрібні заяви щодо того, що я отримав російський паспорт. Краще запитати у них", - заявив Алієв.

Нагадаємо, що минулого тижня президент "Локомотива" Ніколай Наумов заявив, що Алієв отримав російське громадянство.

Також Алієв заявив, що не буде проти отримання російського паспорта у майбутньому, але лише за умови, що це не закриє йому дорогу у збірну України.

"Наведу вам такий приклад. Мій партнер по "Локомотиву" Одемівінге грає за збірну Нігерії і має російський паспорт. Якщо буде можливість так зробити і зі мною, то я не буду проти. Проте, це лише за умови, що я зможу виступати за збірну України", - Алієв.