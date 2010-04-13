Алієв не проти отримати російський паспорт, але...
Хоче виступати за збірну України
Півзахисник московського "Локомотива" та збірної України Олександр Алієв у коментарі "Чемпіон" заявив, що він не має жодного іншого паспорта окрім українського.
"Я громадянин України і хочу виступати тільки за збірну України. У мене на руках є лише паспорт громадянина України та наш закордонний. Більше паспортів у мене немає.
Я не знаю, кому були потрібні заяви щодо того, що я отримав російський паспорт. Краще запитати у них", - заявив Алієв.
Нагадаємо, що минулого тижня президент "Локомотива" Ніколай Наумов заявив, що Алієв отримав російське громадянство.
Також Алієв заявив, що не буде проти отримання російського паспорта у майбутньому, але лише за умови, що це не закриє йому дорогу у збірну України.
"Наведу вам такий приклад. Мій партнер по "Локомотиву" Одемівінге грає за збірну Нігерії і має російський паспорт. Якщо буде можливість так зробити і зі мною, то я не буду проти. Проте, це лише за умови, що я зможу виступати за збірну України", - Алієв.