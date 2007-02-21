Гол півзахисника МЮ спровокував скандал

Гол півзахисника "Манчестер Юнайтед" Райана Гіггза, що приніс його команді перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над "Ліллем" (1:0), призвів до конфлікту між представниками клубів. Французи вважають, що м`яч був забитий нечесно, а англійці звинувачують суперників в негідній поведінці, повідомляє Reuters.

На 83-ій хвилині матчу "МЮ" отримав право на штрафний удар, і Гіггз, не чекаючи свистка арбітра, відправив м`яч до дальнього кута воріт, коли воротар господарів Тоні Силва ще вибудовував стінку. При цьому арбітр зустрічі Ерік Брамхар (Голландія), який не вказав, що стандартне положення має бути розігране за свистком, зарахував гол.

Рішення рефері обурило гравців "Лілля", і в якийсь момент здалося, що вони збираються залишити поле. "Те, що сталося після забитого нами гола - ганьба, - вважає головний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон. - Це був справжній шантаж, і він спровокував уболівальників. Я ніколи не стикався ні з чим подібним".

В той же час наставник "Лілля" Клод Пюель відзначив, що його футболісти не думали про те, щоб піти з поля, а просто намагалися виразити незгоду з рішенням арбітра: "Не розумію, як містер Фергюсон може говорити такі речі. Йому подобається створювати спірні ситуації. Він завжди чинить тиск на рефері, в цьому немає нічого нового".

Зазначимо, що ще до гола Гіггза рефері не зарахував м`яч, який забив форвард "Лілля" Пітер Одемвінджі у ворота "МЮ". У тому епізоді Брамхар зафіксував фол нападаючого проти захисника англійської команди Неманьї Відіча.

Лента.ру