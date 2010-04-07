Платіні нагадав Україні, що вона готується до Євро-2012, а не 2013

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ переконаний у тому, що стадіон у Львові до Євро-2012 буде збудовано вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Львові.

«Я вірю гарантіям, які нам дає влада міста і влада держави, що стадіон буде збудований вчасно», - зазначив М.ПЛАТІНІ.

«Звичайно, стадіон (у Львові) не завершений, а в Донецьку завершений, не завершений стадіон і в Києві. Однак Виконавчий комітет УЄФА уже наголошував: не буде Києва - не буде України», - сказав М.ПЛАТІНІ, оцінюючи шанси на своєчасну здачу усіх об’єктів до Євро-2012 в Україні.

Він також акцентував, що УЄФА підтримує формат «чотири міста у Польщі і чотири міста в Україні». При цьому, за його словами, «ми довіряємо владі, але не зможемо у певний час зробити крок назад». «Це Євро-2012, а не 2013», - наголосив М.ПЛАТІНІ.

Також, за його словами, окрім будівництва стадіону у Львові є ще питання реконструкції аеропорту і розвитку готельної інфраструктури. Усе це, сказав М.ПЛАТІНІ, буде братися сукупно до уваги при підготовці міста до чемпіонату.

За словами М.ПЛАТІНІ, після ознайомлення з реконструкцією злітно-посадкової смуги ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» він переконаний, що наступного року у Львові буде новий аеропорт, а злітно-посадкова смуга продовжена на 1 км.

Як сказав президент УЄФА, сьогодні він також відвідає Донецьк, а завтра - Харків, на завтра ж запланована зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. М.ПЛАТІНІ очікує почути, які гарантії дасть держава у підготовці України до Євро-2012.

«Віддавна ми віримо в Україну, ми віримо у Польщу. Ми віримо владі і ми віримо українській Федерації футболу. І ми сподіваємось, що і надалі побачимо, як розвивається підготовка міст до Євро-2012. Багато речей у Польщі вже відбулося, і особливо багато речей відбулося в Україні», - зауважив він.

М.ПЛАТІНІ подарував міському голові Львова Андрію САДОВОМУ вимпел УЄФА.