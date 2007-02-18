Бекхем заробив червону картку на третій доданій хвилині

У суботу 17 лютого в чемпіонаті Іспанії відбулися два поєдинки. В одному з них мадридський "Реал" приймав на своєму полі севільский "Бетіс" і зіграв внічию 0:0. У стартовому складі мадридців вийшов Девід Бекхем, який забити не зумів, а на третій доданій до основного часу матчу хвилині був видалений з поля.

Як повідомляє AFP, для Бекхема це була перша за останні 58 днів гра на "Сантьяго Бернабеу". Англієць впав на краю штрафного майданчика суперників за декілька секунд до фінального свистка і вимагав пенальті, проте арбітр Сезар Муніс показав, що матч необхідно продовжувати.

Бекхем після цього наздогнав свого кривдника Хосе Ісідоро і завдав йому грубого удару по ногах, після чого рефері негайно показав йому червону картку.

Залишаючи межі поля, колишній капітан збірної Англії не приховував свого обурення і трохи не зламав легкий тунель, який веде з поля у підтрибунні приміщення.

Головний тренер "Реала" Фабіо Капелло після матчу став на захист Бекхема, заявивши, що фол півзахисника не тягнув на червону картку.

Нульова нічия дозволила "Реалу" зберегти третє місце в турнірній таблиці, але королівський клуб на чотири очки відстає від лідера "Барселони", до того ж, у каталонців один матч у запасі. На одне очко від "Барси" відстає "Севілья".

Лента.ру

Фото АР