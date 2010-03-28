Шахтар переміг Арсенал

Завершився матч 22-го туру Чемпіонату України з футболу між Шахтарем, що займає перше місце, і Арсеналом.

Шахтар - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Вілліан 25, Коста 90+2 - Шацьких 77)

Таким чином Шахтар набрав 55 очок і зберіг двохочковий відрив від Динамо, яке прагне повернути перший рядок.

Нагадаємо, що сьогодні кияни виграли 3:0 у Металіста (Михалик 17, Мілевський 45, 60)

Також закінчилися ігри:

Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)

Таврія - Металург 1:0 (Голайдо 68)

Кривбас веде 1:0 після першої половини гри проти Ворскли. Матч Карпати - Дніпро почнеться за кілька хвилин.