Шахтар переміг Арсенал
17:44, 28 березня 2010Спорт
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У групі лідерів без змін
Завершився матч 22-го туру Чемпіонату України з футболу між Шахтарем, що займає перше місце, і Арсеналом.
Шахтар - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Вілліан 25, Коста 90+2 - Шацьких 77)
Таким чином Шахтар набрав 55 очок і зберіг двохочковий відрив від Динамо, яке прагне повернути перший рядок.
Нагадаємо, що сьогодні кияни виграли 3:0 у Металіста (Михалик 17, Мілевський 45, 60)
Також закінчилися ігри:
Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)
Таврія - Металург 1:0 (Голайдо 68)
Кривбас веде 1:0 після першої половини гри проти Ворскли. Матч Карпати - Дніпро почнеться за кілька хвилин.
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